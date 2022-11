Diebe fahren mit Auto in Schaufenster von Juwelier

Diebe sind in Mannheim mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliers gefahren.

Diebe sind in Mannheim mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliers gefahren. Gegen 3.45 Uhr am Freitag entwendeten sie den Schmuck und flohen danach, wie die Polizei mitteilte. Über die Höhe der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Es wurde eine Großfahndung eingeleitet.

(dpa)