Diebin will Ladendetektiven Marihuana verkaufen

Eine 47-jährige Frau hat zwei Männern vor einem Warenhaus in der Mannheimer Innenstadt Drogen zum Kauf angeboten - diese stellten sich als Ladendetektive heraus.

Die Detektive lehnten das Angebot ab und verständigten die Polizei, wie diese am Sonntag mitteilte. Bis zum Eintreffen der Beamten am Samstagnachmittag beobachteten die Ladendetektive die Frau weiter und hätten sie beim Stehlen erwischt. Als sie mit einem gestohlenen Pullover gehen wollte, sei sie von den mittlerweile eingetroffenen Polizisten kontrolliert worden. Dabei sei verkaufsfertiges, abgepacktes Marihuana in geringen Mengen entdeckt worden. Gegen die Frau werde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

(dpa)