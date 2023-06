Mannheim

14:01 Uhr

Feuer in Pizzeria verursacht rund 120.000 Euro Schaden

Ein Feuer in einer Pizzeria in der Mannheimer Innenstadt hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet.

Der Brand sei im Bereich der Pizzaöfen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sie auf andere Gebäudeteile übergriffen. Der Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mitteilung (dpa)

