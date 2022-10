Frau bei Unfall auf A6 lebensgefährlich verletzt

Eine 29-Jährige schwebt nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Mannheim in Lebensgefahr.

Zwei weitere Personen wurden am Sonntag verletzt, eine davon leicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Die genaue Anzahl sowie weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar. "Wir sind noch auf weitere Ermittlungsergebnisse angewiesen", sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Nachdem die A6 in der Nacht auf Montag in Fahrtrichtung Süddeutschland für etwa acht Stunden gesperrt war, sei sie nun wieder freigegeben.

(dpa)