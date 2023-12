Fußgängerin bei Unfall verletzt

Eine Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Mannheim von einem Auto erfasst worden.

Die verletzte Frau kam am Freitagmorgen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zur Schwere der Verletzungen und zum Unfallhergang machten die Beamten noch keine Angaben. Die Straße wurde zunächst in beiden Richtungen gesperrt.

(dpa)