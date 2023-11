Großeinsatz: Mutmaßlicher Straftäter festgenommen

In der Innenstadt von Mannheim hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben.

Am Vormittag hätten sich Hinweise auf "die Androhung einer schweren Straftat" ergeben, teilte die Polizei in Mannheim am Dienstag mit. "Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Zeit ermittelt und festgenommen werden".

Der Einsatz wurde den Angaben nach beendet, mehr Informationen sollen erst in den kommenden Tagen vermeldet werden. Die Kriminalpolizei Mannheim habe die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)