Linken-Kandidatin tritt bei OB-Wahl nicht mehr an

Die Viertplatzierte bei den Oberbürgermeisterwahlen in Mannheim, Linken-Kandidatin Isabell Belser, tritt für die zweite Wahlrunde nicht mehr an.

Das teilte ein Sprecher ihres Wahlkampfteams am Montag mit. Eine Entscheidung darüber, ob sie einen anderen Kandidaten bei den Neuwahlen am 9. Juli unterstützen werde, werde voraussichtlich am Dienstag fallen.

Bei der ersten Runde am Sonntag hatte der CDU-Politiker Christian Specht klar gewonnen. Er kam nach dem vorläufigen Endergebnis auf 45,6 Prozent der Wählerstimmen, verfehlte damit aber knapp die absolute Mehrheit. Auf dem zweiten Platz landete der Fraktionschef der SPD im Gemeinderat, Thorsten Riehle, mit 30,2 Prozent der Stimmen. Grünen-Kandidat Raymond Fojkar kam mit 13,8 Prozent auf den dritten Platz. Belser erhielt knapp 5 Prozent der Stimmen. Ob der drittplatzierte Fojkar nochmals antritt, war am Montag noch unklar. Eine Entscheidung darüber solle am Mittwoch fallen, sagte eine Sprecherin seines Teams.

Acht Männer und Frauen hatten sich im ersten Wahlgang für das vakante Amt beworben. Bis Mittwochabend müssen sie erklären, ob sie auch im zweiten Wahlgang antreten werden. Bei der Neuwahl in drei Wochen reicht dann die relative Mehrheit - es gewinnt also der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen.

