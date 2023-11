Mann attackiert Polizeibeamten mit Messer: U-Haft

Ein 43-Jähriger soll in Mannheim einen Polizisten mit einem Messer schwer verletzt haben.

Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Eine Amtsrichterin erließ Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Der Polizeibeamte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

Der 43-Jährige sei am späten Dienstagabend als möglicher Verdächtiger von Kotschmierereien an der Fassade einer Kindertagesstätte festgestellt worden. Er habe versucht, vor der Polizei zu flüchten. Ein Beamter verfolgte ihn. Als er zu dem 43-Jährigen aufschloss, soll dieser unvermittelt mit einem Messer auf den Polizisten eingestochen und versucht haben, abermals zu flüchten. Ein weiterer Polizist habe ihn "unter Androhung des Schusswaffengebrauchs" festnehmen können.

(dpa)