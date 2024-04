Mann schießt Gast einer Bar mit Gaspistole ins Gesicht

Ein 19-Jähriger soll in einer Mannheimer Bar mit einer Gaspistole auf einen Mann geschossen haben - mehrmals in dessen Gesicht.

Zudem soll er den Barbetreiber mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 19-Jährige soll in der Nacht zum Samstag nach einem Streit auf den 35-Jährigen geschossen haben. Ob und wie schwer dieser bei dem Angriff verletzt wurde, ist einer Polizeisprecherin zufolge bisher unklar.

Polizisten nahmen den Verdächtigen nach einer Verfolgungsjagd zu Fuß fest. Als er wegen einer Schnittverletzung im Rettungswagen behandelt wurde, habe er zudem die Beamten angegriffen. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.

(dpa)