Mann soll Ex-Freundin und dann sich selbst erstochen haben

Ein Mann hat in Anwesenheit von zwei gemeinsamen Kindern in Mannheim mutmaßlich erst seine Ex-Lebensgefährtin umgebracht und dann sich selbst.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach Angaben vom Montag davon aus, dass der 33 Jahre alte Mann die 36 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung mit einem Küchenmesser erstach und sich dann selbst tötete. Das Messer sei vor Ort sichergestellt worden. Die Polizei war gegen 2.00 Uhr morgens alarmiert worden - vermutlich von der da noch lebenden Frau selber oder dem Mann kurz vor seinem Suizid. Bei dem Notruf sei nicht gesprochen worden, erläuterte ein Polizeisprecher.

Die beiden zwei und drei Jahre alten Kinder des Paares, die zum Zeitpunkt der Tat in der Wohnung waren, seien wohlauf. Vermutlich hätten die beiden Jungen nichts mitbekommen, so der Polizeisprecher. Die 14 Jahre alte Tochter habe sich in der Nacht nicht in der Wohnung befunden.

Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist unklar. Auch wird noch ermittelt, ob der Mann noch gemeinsam mit der Frau in der Wohnung gelebt hatte oder nur zu Besuch war.

(dpa)