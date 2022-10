Maskierte Männer überfallen 21-Jährigen in Tiefgarage

Zwei unbekannte Täter sollen einen jungen Mann in einer Mannheimer Tiefgarage mit einer Pistole bedroht haben.

Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Mann am Dienstag in sein Auto steigen wollte, riss ein Maskierter die Tür auf und forderte ihn auf, auszusteigen. Unter vorgehaltener Pistole sollte sich der junge Mann auf den Boden legen. Der 21-Jährige setzte sich aber zur Wehr und wurde mehrfach von dem Täter und seinem Komplizen auch mit einem Gegenstand geschlagen. Dabei erlitt er Prellungen und eine Platzwunde. Schließlich gelang es dem Leichtverletzten, sich aus dem Gerangel zu lösen. Die beiden Täter flüchteten. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

(dpa)