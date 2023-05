Motorradfahrer flieht vor Polizeikontrolle und verletzt sich

Hals über Kopf geflohen: Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Auf der Bundesstraße 38 bei Mannheim war der 27-Jährige am Mittwoch den Anweisungen der Beamten nicht nachgekommen und einfach weitergefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Über die Autobahn 659 floh er ins hessische Viernheim. Dort stürzte er den Angaben nach alleinbedingt in einem Kreisverkehr. Die nacheilenden Beamten nahmen ihn fest - dabei kam heraus, dass der Mann weder eine gültige Fahrerlaubnis besaß, noch das Motorrad zugelassen und versichert war. Die Einsatzkräfte brachten den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Weil der 27-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, entnahmen ihm die Beamten eine Blutprobe, hieß es weiter.

(dpa)