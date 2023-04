Mannheim

Polizei erwischt Hotelgäste beim Kiffen und findet Waffe

Die Polizei ist am frühen Montagmorgen wegen Ruhestörung in ein Hotel in der Mannheimer Innenstadt gerufen worden und ist neben Marihuana auch auf eine Waffe gestoßen.

Bei der Kontrolle der Gäste in dem Zimmer, von dem die Lärmbelästigung ausging, stießen die Beamten auf ein verbotenes Messer, wie die Polizei mitteilte. Zudem bemerkten sie einen "deutlichen Cannabisgeruch" und fanden dann geringe Mengen von der Droge. Einer der Gäste habe den Rauchmelder in seinem Zimmer abmontiert - "vermutlich, um "ungestört" seinem Rauchkonsum nachgehen zu können", wie es hieß. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Waffengesetz sowie der sogenannten Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Notfallhilfemitteln eingeleitet. PM (dpa)

