Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Radfahrer hat in Mannheim bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödliche Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 62-Jährige am späten Samstagabend links in eine Straße abbiegen und habe dabei nicht auf das von rechts kommende Auto eines 19-Jährigen geachtet. Der 62-Jährige starb im Krankenhaus. Die Polizei hat den Angaben zufolge für die weiteren Ermittlungen einen Sachverständigen hinzugezogen.

(dpa)