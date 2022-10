Rauchentwicklung im Baumarkt: Vergiftung bei Mitarbeitenden

In einem Baumarkt in Mannheim haben drei Mitarbeiter eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Aus bislang unbekannten Gründen habe sich am Samstagmorgen an einem Sicherungskasten Rauch gebildet, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Eine Mitarbeiterin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)