Männer greifen Jugendlichen an: Untersuchungshaft

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen Jugendlichen in Markgröningen (Kreis Ludiwgsburg) sind vier junge Männer in Untersuchungshaft gekommen.

Sie werden des versuchten Totschlags verdächtigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Verdächtigen sind zwischen 18 und 20 Jahren alt. Sie sollen bereits in der Nacht zum Sonntag in einem Auto auf einen Supermarkplatz gefahren sein und dort einen 17-Jährigen gezielt angegriffen, geschlagen und bedroht haben. Einer der Verdächtigen soll das Opfer mehrfach mit einem Messer verletzt haben. Anschließend seien die Täter geflüchtet.

Der 17-Jährige wurde von Zeugen gefunden und in einem Krankenhaus notoperiert. Er sei inzwischen außer Lebensgefahr. Ein weiterer junger Mann, der mit den Verdächtigen im Auto auf den Parkplatz gefahren sein soll, blieb auf freiem Fuß, weil er an den eigentlichen Tathandlungen mutmaßlich nicht beteiligt war. Zu Motiv und Hintergründen konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben machen.

Anhaltspunkte für einen Zusammenhang des Angriffs mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen zwei rivalisierenden Gruppierungen im Großraum Stuttgart fanden die Ermittler zunächst nicht.

(dpa)