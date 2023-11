Diese Stars sind bei "Wetten, dass..?" dabei

Bei der "Wetten, dass..?"-Show am 25.

November wird Thomas Gottschalk auf seiner Couch neben Helene Fischer und Cher auch die britische Popband Take That begrüßen. Als Wettpaten sind etwa die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Jan Josef Liefers dabei, wie das ZDF am Freitag mitteilte. Auch die Sportstars Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović kommen demnach in die Baden-Arena nach Offenburg. Social-Media-Star Lena Mantler soll exklusive Einblicke hinter die Kulissen geben.

In einem Podcast hatte Gottschalk (73) schon einen Monat vor der ZDF-Samstagabendshow ein paar mögliche Gäste ausgeplaudert. Seine letzte Show wird an dem Samstag ab 20.15 Uhr live übertragen. Seinen Abschied moderiert Gottschalk solo - also ohne die langjährige Co-Moderatorin Michelle Hunziker.

Auf der "Wetten, dass..?"-Bühne will Weltstar Cher (77) einen weihnachtlichen Dancefloor-Hit präsentieren. Erfolgssängerin Helene Fischer (39) teilt sich die Bühne mit Rapperin Shirin David. Zum zehnjährigen Jubiläum von "Atemlos" wollen sie den Hit gemeinsam in einer neuen Version performen.

2021 hatte das ZDF den TV-Klassiker (den es regulär von 1981 bis 2014 gab) zunächst als einmalige Samstagabendshow mit Gottschalk und Hunziker neu aufgelegt. Nach dem Erfolg mit gut 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden in der Folge zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt. 2022 sahen mehr als 10 Millionen dem Spektakel zu, das in Friedrichshafen am Bodensee aufgezeichnet wurde.

Gottschalk hatte angekündigt, nicht mehr weitermachen zu wollen. Wie es mit dem Format weitergeht, will der Sender laut früheren Angaben nach der Sendung entscheiden.

(dpa)