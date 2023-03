Smudo spielt Ex-Bankräuber in "Soko Stuttgart"

Smudo von den Fantastischen Vier wird in der 15.

Staffel der ZDF-Krimiserie "Soko Stuttgart" einen ehemaligen Bankräuber spielen. Nach einem Ausbruch aus dem Gefängnis nehme er in dem TV-Krimi eine Frau als Geisel, teilte eine Sprecherin der Produktionsfirma Bavaria Fiction am Freitag mit. Die "Soko"-Kommissare seien dem Bösewicht in der Episode auf den Fersen.

Michael Bernd Schmidt (55) alias Smudo hat bereits zahlreiche Erfahrungen vor der Kamera und auch als Synchronsprecher gesammelt. Das Krimi-Format ist für den Musiker allerdings Neuland. Das ZDF bestätigte Smudos Gastauftritt bei der "Soko Stuttgart".

(dpa)