Mislintat kurz vor Engagement bei Ajax Amsterdam

Der langjährige Bundesliga-Funktionär Sven Mislintat steht kurz vor einem Engagement als Technischer Direktor beim niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind nur noch letzte Details zwischen dem 50-Jährigen und dem Club zu klären. In den vergangenen Wochen hat es mehrere Gespräche gegeben. Der TV-Sender Sky vermeldete am Donnerstag, dass sich die Parteien bereits geeinigt hätten und die Vertragsunterschrift nur noch eine Frage der Zeit sei. Auch die Zeitung "De Telegraaf" hatte schon vom Ajax-Interesse an Mislintat berichtet.

Der frühere Scout von Borussia Dortmund war zuletzt Sportdirektor des VfB Stuttgart. Im November verließ er die Schwaben nach rund dreieinhalb Jahren. Bei Ajax war im Februar 2022 der frühere niederländische Nationalspieler Marc Overmars als Sportdirektor zurückgetreten. Er hatte sich gegenüber Clubmitarbeiterinnen unangemessen verhalten.

(dpa)