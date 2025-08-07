Verdacht auf Herzinfarkt: 85-Jähriger fährt gegen drei Autos

Ein 85-jähriger Autofahrer hat vermutlich wegen eines Herzinfarkts innerhalb von 30 Minuten mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Mann am Mittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zunächst mit seinem Auto gegen zwei parkende Fahrzeuge. Wenig später sei er bei einem weiteren Zusammenstoß mit einem parkenden Auto gesehen worden.

Anschließend fuhr der Mann den Angaben zufolge mit seinem Wagen über eine Verkehrsinsel und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses touchierte noch einen Baum und ein geparktes Motorrad, bevor es schließlich stehen blieb.

Der 85-Jährige blieb unverletzt, wurde aber laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden belaufe sich auf rund 30.000 Euro.