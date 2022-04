Messe

29.04.2022

Maimarkt öffnet nach Corona-Pause: Sonderschau "Unser Hund"

Von Hundefutter über Thermomix bis zum Amphibienfahrzeug - beim Maimarkt in Mannheim wird für viele Geschmäcker und Geldbeutel etwas geboten. Nach zwei Jahren Pause dreht es sich in über 30 Hallen um alles, was das Verbraucherherz höher schlagen lässt.