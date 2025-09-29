24-Jähriger nach Messerangriff in U-Haft

Wegen eines Streits soll ein 24 Jahre alter Mann einen 34-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Er sitzt nach Angaben der Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Opfer trägt lebensgefährliche Verletzungen davon

Der 24-Jährige soll in der Nacht zum Freitag mit einem weiteren Täter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen eingedrungen sein. Die beiden sollen dann in die Wohnung des 34-Jährigen und dessen Schlafzimmer gestürmt sein. Dort sollen sie den 34-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer verletzt haben, ehe sie die Flucht ergriffen. Auch ein Mitbewohner des 34-Jährigen soll durch Schläge leicht verletzt worden sein. Der 34-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem zweiten Täter wird laut Polizei derzeit noch gefahndet.

Kurz vor der Tat soll es zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei hatte der 24-Jährige Stichverletzungen mutmaßlich durch einen scharfen Gegenstand erlitten.