Landes-Opferbeauftragter bietet Betroffenen Hilfe an

Nach der Messerattacke bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa in Mannheim hat der Opferbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Alexander Schwarz, Betroffenen seine Hilfe angeboten.

Er und sein Team stünden allen Verletzten, deren Angehörigen und auch allen Menschen, die das Geschehen in Mannheim als Augenzeugen hätten miterleben müssen, als Ansprechpartner zur Verfügung, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums am Freitag in Stuttgart.

Bei dem Angriff hatte ein Mann auf dem Marktplatz in der Innenstadt mehrere Menschen verletzt, darunter einen Polizisten lebensgefährlich.

(dpa)