Finale der European League of Football 2025 in Stuttgart

Das Finale der European League of Football (ELF) findet im kommenden Jahr in Stuttgart statt.

Man werde das Endspiel der fünften Saison am 14. September 2025 in Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in der MHP Arena ausrichten, teilte die Liga am Freitag mit. In diesem Jahr gehen in der ELF 17 Teams aus neun Nationen an den Start - darunter Stuttgart Surge und sechs weitere deutsche Mannschaften.

(dpa)