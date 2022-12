"Flüchtlingsgipfel": Verbände fordern konkrete Schritte ein

Die Erwartungen sind groß, die Zeit ist knapp: Vor dem Stuttgarter Flüchtlingsgipfel hoffen die Städte, Kommunen und Kreise auf ein klares Entgegenkommen des Landes. Aber die Regierung ist vorsichtig. Denn es gibt nur wenige freie Plätze und nicht viel Geld.

Vor dem sogenannten Flüchtlingsgipfel am Mittwoch (16.30 Uhr) in Stuttgart haben Städte, Kommunen und Kreise den Druck auf das Land erhöht. Es werde ein klares Entgegenkommen ebenso erwartet wie ein deutliches Signal an die Ampelkoalition, ließen die Kommunalverbände vorab wissen. Die Landesregierung hofft zumindest, dass das zweieinhalbstündige Treffen im Neuen Schloss mehr ergibt als nur Symbolik. "Das Ziel ist, die Verantwortungsgemeinschaft zwischen den Beteiligten zu stärken", so hatte es Regierungschef Winfried Kretschmann am Dienstag eher unkonkret formuliert. Einfach würden die Gespräche aber nicht werden.

Unter dem Druck der Kommunen hatte der Ministerpräsident Ende Oktober neben den zuständigen Ministerien und den Vorsitzenden aller Fraktionen im Landtag die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter von Wirtschaft, Arbeitsagentur und aus der Zivilgesellschaft eingeladen. Es soll über Fragen der Aufnahme, Unterbringung und Integration der Menschen gesprochen werden. Die Aufnahmekapazitäten des Landes, der Städte und Gemeinden sind weitgehend erschöpft. Nach Angaben des Migrationsministeriums sind bislang rund 170.000 Geflüchtete und Migranten im Südwesten angekommen, allein 142.000 davon aus der Ukraine.

