Heimatschutzübung in Karlsruhe: Reservisten ausgebildet

Bei einer fünftägigen Übung absolvieren rund 150 Reservisten und Reservistinnen eine Ausbildung für die Aufgaben im Heimatschutz.

Noch bis Dienstag schulen Bundeswehr-Soldaten die Heimatschutzkräfte, wie das Landeskommando Baden-Württemberg am Freitag mitteilte. Die Reservisten würden unter anderem am Maschinengewehr ausgebildet und für Desinformationen sensibilisiert. Danach seien die Heimatschützer dazu befähigt, schutzwürdige Objekte wie das Materiallager, Seehäfen oder Verladebahnhöfe sichern zu können.

Zurzeit gebe es beim Landeskommando Baden-Württemberg drei Heimatschutzkompanien - "Oberrhein" aus Bruchsal, "Schwäbische Alb" aus Stetten am kalten Markt und "Odenwald" aus Walldürn. Am 1. Oktober soll eine weitere in Pfullendorf aufgestellt werden, hieß es. Bei der derzeit laufenden Übung nehmen nach Angaben des Landeskommandos Baden-Württemberg jeweils rund 50 Soldatinnen und Soldaten aus den drei Heimatschutzkompanien teil.

(dpa)