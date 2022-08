Chemische Rückstände: Schwollen ruft Mineralwasser zurück

Rückruf beim Getränkehersteller Schwollen: In dem betroffenen Mineralwasser könnten chemische Rückstände auftreten. Welches Produkt betroffen ist.

Bei einzelnen Flaschen eines Mineralwassers der Markengetränke Schwollen GmbH könnten chemische Rückstände auftreten. Deshalb ruft der rheinland-pfälzische Getränkehersteller vorsorglich eines seiner Mineralwasserprodukte mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum zurück. Die chemischen Rückstände könnten zu "Abweichungen in Geruch und Geschmack führen", so das Unternehmen am Mittwoch. Daher rät es davon ab, das betroffene Wasser zu trinken.

Mineralwasser-Rückruf: Dieses Schwollen-Produkt ist betroffen

Von dem Rückruf ist das Produkt "Berg Quellen Medium B2 Mehrweg Glasflasche 0,75l" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum und der Uhrzeit 01.08.24 G3 13:00 bis 18:30 betroffen. Diese Angabe ist leicht rechts unten auf dem großen Hauptetikett der Flasche zu finden, schreibt Schwollen. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder Produkte des Unternehmens seien nicht betroffen. Das zurückgerufene Mineralwasser sei überwiegend in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen und in Baden-Württemberg verkauft worden.

Rückruf: Mineralwasser kann zurückgegeben werden

Wer das betroffene Mineralwasser gekauft hat, könne es bei dem jeweiligen Händler zurückgeben. "Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte haben für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten", so Schwollen.