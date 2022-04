Kretschmanns "Ansage an eigenen Laden": Ceta-Debatte beenden

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich wegen des Ukraine-Kriegs für eine rasche Ratifizierung des europäisch-kanadischen Handelsabkommens Ceta ausgesprochen - und sich damit auch gegen die eigene Partei gestellt.

"Das ist jetzt eine Ansage an den eigenen Laden", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion in Zürich. "Wenn wir nicht mal mit Kanada ein Freihandelsabkommen machen können, mit wem dann?", fragte er. Man dürfe sich nicht mehr verhaken im Kleinteiligen. Spätestens wegen des Ukraine-Kriegs müsse man nun die großen Probleme besser in den Blick nehmen.

© dpa-infocom, dpa:220428-99-85270/2 (dpa)