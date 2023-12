Bewaffnete Räuber überfallen Juwelier in Fürth

Zwei bewaffnete Männer haben einen Juwelier in Fürth überfallen und ausgeraubt.

Nach der Tat am Freitag in der Königstraße flüchteten die zunächst Unbekannten zuerst auf einem E-Scooter und danach zu Fuß durch den Stadtpark in Richtung Pappelsteig, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Demnach bedrohten die Männer gegen 17.10 Uhr eine Mitarbeiterin mit Schusswaffen und forderten die Herausgabe von Schmuck. Anschließend sollen sie Vitrinen zerstört und Schmuck eingesteckt haben.

Ob es sich bei den Waffen um scharfe Schusswaffen handelte, war zunächst unklar, ebenso wie die Höhe des Schadens. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hund und einem Hubschrauber nach den beiden Männern. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

(dpa)