Freiburg erhöht Tarif für Frauen-Nachttaxi

Mai an mehr für das Freiburger Frauen-Nachttaxi zahlen. Wegen Kostensteigerungen werde der Tarif auf zehn Euro nach bisher sieben Euro steigen, entschied der Gemeinderat am Dienstag in Freiburg. Für Studentinnen, Schülerinnen und andere Nutzergruppen gelte künftig ein Ermäßigungstarif von sieben Euro.

Damit sich Frauen in Bussen und Bahnen sicherer fühlen, haben einige Verkehrsunternehmen und Städte im Südwesten Nachttaxis für Frauen eingeführt. In Freiburg ist das Verkehrsangebot Teil des Konzepts zum Schutz im öffentlichen Raum vor Gewalt und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. "Das ist eine ganz tolle Institution, die wir hier haben", sagte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos).

Der Tarif für das Taxi ist ein Eigenanteil, die restlichen Kosten übernimmt die Stadt. Deren Zuschüsse steigen kräftig an, da das Angebot gut genutzt wird. Die Stadt sah Handlungsbedarf, da auch die Taxentarife in der Schwarzwaldmetropole generell zum 1. Mai angehoben werden.

In Freiburg werden künftig die Nutzungszeiten für das Frauen-Nachttaxi auf 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr (vorher 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) begrenzt. Die Fahrten sind nur noch im Stadtgebiet möglich.

