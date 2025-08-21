Diese Strecke legen Südwest-Pendler im Durchschnitt zurück

Millionen Menschen in Baden-Württemberg pendeln. Und legen dabei im Durchschnitt beachtliche Strecken zurück: Im Jahr 2023 lag die Luftlinienentfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort schätzungsweise bei 35 Kilometern, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart mitteilte.

Nach früheren Angaben der Statistiker pendelten 2023 in Baden-Württemberg 3,86 Millionen Menschen über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit. Ungefähr 2,3 Millionen Menschen arbeiteten demgegenüber in derselben Gemeinde, in der sie auch wohnten.

Einige nehmen auch weite Strecken in Kauf: So pendelten zum Beispiel mehr als 13.000 Menschen aus Baden-Württemberg nach Berlin. Weitere 6.600 waren in Hamburg angestellt. Die Experten weisen allerdings darauf hin, dass es sich nur um das potenzielle Pendelverhalten handelt. Die Pendelbewegungen müssten nicht zwangsläufig täglich stattfinden, sondern könnten auch an verschiedenen Wochentagen erfolgen und von Woche zu Woche variieren. Dies umfasse auch die theoretische Möglichkeit von dauerhaftem Homeoffice, hieß es.