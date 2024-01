Bluttat eines Ehemannes in Gernsbach - Urteil erwartet

Er soll mit mehreren Messerstichen seine Frau getötet haben. Weil diese bei dem Angriff noch geschlafen haben soll, lautet die Anklage gegen einen 33-Jährigen auf Mord. Nun wird das Urteil erwartet.

Das Landgericht Baden-Baden wird voraussichtlich an diesem Dienstag sein Urteil im Prozess gegen einen Mann sprechen, der seine Ehefrau erstochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft warf ihm in der Anklage vor, Anfang Juni letzten Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Gernsbach (Kreis Rastatt) mehrfach auf Hals und Oberkörper seiner Frau eingestochen zu haben - mit einem kleinen und einem großen Küchenmesser.

Zu Beginn des Angriffs soll die 27-Jährige noch geschlafen haben. Die Anklagebehörde wirft dem 33-Jährigen heimtückischen Mord vor. Das Paar soll Eheprobleme gehabt haben. Der angeklagte Afghane habe erwogen, in sein Heimatland zurückzukehren.

(dpa)