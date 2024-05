Sohn soll Vater bei Jagd erschossen haben

Zwei Tage, nachdem er offenbar bei einem gemeinsamen Jagdausflug seinen Vater erschossen hat, schweigt ein 18-Jähriger aus Baden-Württemberg weiter.

Er sitze in Untersuchungshaft. Beim Ermittlungsrichter habe er keine Angaben zur Sache gemacht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Freitag. Die Leiche des 54 Jahre alten Vaters war am Donnerstag in der Nähe eines Weihers bei Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) gefunden worden.

Der Sohn hatte bisherigen Erkenntnisse zufolge zunächst seine Mutter informiert und sich wenig später der Polizei in Denkendorf (Baden-Württemberg) gestellt. Auf seinen Hinweis hin fanden Taucher in dem Weiher, bei dem auch die Leiche gefunden wurde, ein zweites Gewehr. Eine weitere Waffe war im Auto des jungen Mannes gefunden worden. Über das Motiv für die Bluttat herrscht weiter Unklarheit.

(dpa)