Pfahlbaumuseum will mit millionenschwerem Neubau wachsen

Das Pfahlbaumuseum am Bodensee gilt als beliebte Touristenattraktion und ist Welterbe-Stätte. Die Häuser auf Stelzen dienen häufig auch als Filmkulisse. Nun wird das Museum erweitert, um mehr Platz für die prähistorischen Funde zu schaffen.

Das Pfahlbaumuseum in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) soll wachsen. Für einen Museumsneubau sollen bis 2024 mehr als 13 Millionen Euro investiert werden, erklärte ein Sprecher. "Wir wollen der Welterbe-Stätte mehr Raum geben." Es sei das größte Bauprojekt in der 101-jährigen Geschichte des Museums und werde durch den Bund gefördert.

In dem Freilichtmuseum lassen sich 23 der Stein- und Bronzezeit nachempfundene Häuser besichtigen und geben so einen Einblick in 3000 Jahre Menschheitsgeschichte. Die prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen gehören seit 2011 zum Unesco-Welterbe. Mit mehr als 300 000 Besuchern im Jahr gehört das archäologische Freilichtmuseum zu den wichtigsten Attraktionen am Bodensee.

Das Pfahlbaumuseum ist seit der Eröffnung am 1. August 1922 immer wieder um prähistorische Nachbauten erweitert worden. Mit dem Erweiterungsbau will sich das Museum für die Zukunft rüsten und moderner werden. Das neue Gebäude soll im Mai 2024 bezugsfertig sein.

