Wieder mehr Besucher in den Freilichtmuseen

Die sieben Freilichtmuseen im Südwesten sind 2022 von über 530 000 Menschen besucht worden.

Das waren rund 235.000 mehr als in 2021, wie die Arbeitsgemeinschaft der sieben regionalen ländlichen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg am Donnerstag in Tuttlingen mitteilte. Die Besucherzahlen lagen damit nur knapp unter dem Wert vor der Pandemie. Entsprechende Einrichtungen gibt es in Gottersdorf, Wackershofen, Kürnbach, Neuhausen ob Eck, Wolfegg und im Schwarzwald mit dem Vogtsbauernhof.

