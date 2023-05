Alphorngipfel in Stuttgart: Renaissance eines Instruments

Bei Alphörnern denken viele erst einmal an die Schweiz. Doch Begeisterte für die Blasinstrumente gibt es auch im Ländle. Am Samstag treffen sie sich zum ersten "Alphorngipfel" in Stuttgart.

Knapp 80 Alphornspieler aus ganz Deutschland wollen sich am Samstag zum ersten Alphorngipfel in Stuttgart treffen. "Das Instrument erlebt in den letzten Jahren eine Renaissance", sagt Organisator Eckhart Fischer.

Seit der Corona-Pandemie würden sich viele Menschen für das Alphorn interessieren. So verzeichneten beispielsweise die "Esslinger Alphörner" einige neue Mitglieder. Jahrzehntelang war gerade eine Handvoll Menschen in der Gruppe bei Stuttgart. Nun spielen 17 aktive Mitglieder regelmäßig Alphorn. Aus der Gruppe wurde ein Verein.

Jedoch würden nur vereinzelt junge Menschen das Instrument lernen. Meist kommen diese über andere Instrumente zum Alphorn. Dabei eigne es sich sehr gut als Einstiegsinstrument, erklärt Fischer. Denn dadurch, dass das Blasinstrument auf die sogenannten Naturtöne beschränkt ist, sei der Zugang zum Notenlesen einfacher.

Neben vielen anderen Gruppen, spielen auch die "Esslinger Alphörner" beim Gipfel am Samstag an der Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart. Mit einer traumhaften Aussicht bei weichen Alphornklängen werben die Veranstalter. Die Musik soll bis weit ins Neckartal zu hören sein. Für Fischer ist das Alphorn eines der am meisten berührenden Instrumente.

Traditionell besteht ein Alphorn aus Fichtenholz, doch es gibt laut Fischer auch moderne Modelle aus Carbon. Ein Instrument koste zwischen 1500 und 4000 Euro. Die großen Blasinstrumente ließen sich leicht in mehrere Teile zerlegen. So sei auch der Transport kein Problem.

