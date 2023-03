Deutschlands längster Charthit ist von Ludwigshafener Rapper

Mit 162 Wochen ist der Song "Roller" vom Ludwigshafener Rapper Apache 207 jetzt der längstplatzierte Charthit der deutschen Popgeschichte.

Der 2019 veröffentlichte Song überholte Whams alle Jahre wieder platzierten Weihnachtshit "Last Christmas", wie GfK Entertainment mitteilte. Apache 207, der eigentlich Volkan Yaman heißt, wurde 1997 in Mannheim geboren und wuchs in Ludwigshafen auf. "Roller" war nur eine einzige Woche im September 2019 auf Platz eins. Derzeit steht der Song auf Position 41. Mit Udo Lindenberg zusammen hat Apache 207 aber derzeit den Nummer-eins-Hit "Komet".

