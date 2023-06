Staatsphilharmonie spielt vierteiligen Orchesterzyklus

Mit einem Orchesterzyklus und einem Schulprojekt will sich die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit den Schwerpunkten der Bundesgartenschau in Mannheim auseinandersetzen.

"Wir widmen uns mit mehreren Konzerten den Buga-Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrung", sagte Intendant Beat Fehlmann in Ludwigshafen. "Sich als Orchester ins Verhältnis zu drängenden Fragen unserer Zeit zu setzen, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag, um den Stellenwert von Musik gesellschaftlich weiterzuentwickeln."

Den Anfang macht am kommenden Mittwoch (14. Juni) das Konzert "Sehnsuchtsorte" mit Schwerpunkt Umwelt. Die Bandbreite reiche von Ludwig van Beethoven, der in seiner 6. Sinfonie den Donner grollen lasse, bis zu Michael Jacksons "Earth Song". Am 17. Juni folgt das Gastspiel "Grenzenlos" zum Thema Nahrungssicherung. Am 21. Juni heißt es dann "Der Garten ist überall", und zum Abschluss erklingt am 24. Juni unter anderem Antonio Vivaldis "Die vier Jahreszeiten".

Das Schulprojekt "Odyssee" ist für den 28. Juni vorgesehen. Auf der Hauptbühne im Spinelli-Park gehe es dann unter anderem um die Themen Herkunft, Identität, Umwelt und Nachhaltigkeit, hieß es.

Mithilfe des Orchesterzyklus' habe das Publikum die Möglichkeit, direkt in die Leitthemen einzusteigen, sagte Fabian Burstein, Leiter des Buga-Kulturprogramms. "Ich denke, letztendlich werden wir so eine freudvolle Auseinandersetzung mit der Zukunft transportieren können."

(dpa)