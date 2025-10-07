Nach Tod von 84-Jährigem: Ermittlungen laufen weiter

Nach dem mutmaßlichen Mord eines 84-Jährigen in Ellwangen (Ostalbkreis) laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft weiter. Zu genauen Details hielten sich die Ermittler jedoch zunächst bedeckt.

Hauptverdächtige ist die 78 Jahre alte Ehefrau des toten Seniors, wie die Polizei mitteilte. Ihr wird vorgeworfen, ihren Mann zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag mit einem Messer getötet zu haben. Angehörige hätten die beiden in ihrer gemeinsamen Wohnung entdeckt. Zu dem Zeitpunkt sei der 84-Jährige bereits tot gewesen, die Verdächtige sei schwer verletzt gewesen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sie sich mutmaßlich selbst verletzt.

Obduktion des Leichnams geplant

Ob die 78-Jährige inzwischen vernehmungsfähig sei, sagte die Polizei vorerst nicht. Ob die Frau bewusstlos war, als sie von den Angehörigen gefunden wurde, gab die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen ebenfalls nicht an. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus geflogen und wird dort stationär behandelt.

Der Leichnam des Mannes sollte obduziert werden, hieß es. Einen Termin gab es dafür vorerst nicht. Ebenso stehe der finale Gerichtsbeschluss noch aus.

