Nach Fahrverbot: Mann muss Führerschein abgeben und will mit Auto wegfahren

Nach Fahrverbot

Mann muss Führerschein abgeben und will mit Auto wegfahren

Ein 25-Jähriger muss wegen eines Fahrverbots seinen Führerschein bei der Polizei abgeben. Als er die Inspektion verlässt, müssen die Beamten gleich wieder aktiv werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann hatte seinen Führerschein wegen eines Fahrverbots abgeben müssen. (Symbolbild)
    Der Mann hatte seinen Führerschein wegen eines Fahrverbots abgeben müssen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Nach der Abgabe seines Führerscheins bei der Polizei wegen eines Fahrverbots hat ein Mann in Schwaben mit seinem Wagen wegfahren wollen. Beamten hätten den 25-Jährigen gestoppt, bevor er mit dem Auto den Parkplatz verlassen konnte, teilte die Polizei mit.

    Der junge Mann war demnach zuvor zur Polizeiinspektion in Memmingen gekommen, um seinen Führerschein wegen des Fahrverbots abzugeben. Grund sei gewesen, dass der Mann beim Fahren deutlich zu wenig Abstand gehalten habe, sagte eine Polizeisprecherin.

    Danach sei der Mann - frisch ohne Fahrerlaubnis - zu seinem Auto gegangen, habe sich auf den Fahrersitz gesetzt und sei losgefahren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen ihn.

