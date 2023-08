Nach Streit

vor 37 Min.

Mann schlägt Frau - sie tritt ihm in die Weichteile

Ein Mann hat nach einem Streit an einer Straßenbahnhaltestelle in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) eine Frau am Hals gepackt und ihr ins Gesicht geschlagen.

Diese revanchierte sich mit einem Tritt in die Weichteile des Mannes, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der Mann hatte sich zuvor darüber beschwert, dass die 55-Jährige zu langsam aus der Bahn ausgestiegen sei. Daraufhin kam es zum Streit und zu der Attacke des Mannes. Der Mann fuhr nach dem Vorfall am Dienstag auf einem E-Scooter davon. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei bat Zeugen um Hilfe. PM Polizei (dpa)

