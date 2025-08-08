Icon Menü
Nächtliche Aktion: Parkende Autos mit Holzlatten beschädigt

Nächtliche Aktion

Parkende Autos mit Holzlatten beschädigt

Mitten in der Nacht demoliert ein Mann oder eine Frau mehrere Fahrzeuge. Die benutzte Waffe ist eher ungewöhnlich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)
    Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein bislang unbekannter Täter hat Holzlatten auf mehrere Autos in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) geschmissen. Dadurch seien insgesamt vier geparkte Fahrzeuge beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Eine Einschätzung zur Schadenshöhe konnten die Ermittler bislang nicht geben. Ebenso unklar war, woher die Holzlatten kamen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

