vor 38 Min.

Pro-palästinensische Kundgebungen in Baden-Württemberg

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen haben sich in Stuttgart und Mannheim am Dienstagabend Dutzende Menschen zu pro-palästinensischen Kundgebungen versammelt.

60 Menschen seien auf dem Marktplatz in Mannheim zusammengekommen, 40 bis 50 in Stuttgart, teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Mittwoch mit. Vereinzelt seien palästinensische Flaggen gezeigt worden. Die Ansammlungen seien friedlich verlaufen und es habe dabei keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilten die Polizeileitstellen mit. Bei dem Raketeneinschlag in das Krankenhaus im Gazastreifen wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums Hunderte Menschen getötet und verletzt. Palästinensischen Angaben zufolge ging dieser von israelischen Bombardements aus. Israels Militär machte den Islamischen Dschihad im Gazastreifen verantwortlich. Informationen deuten demnach auf einen fehlgeschlagenen Raketenabschuss der militanten Palästinenserorganisation hin. (dpa)

