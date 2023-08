Freiburgs Günter erneut am Arm verletzt

Nationalmannschaftskandidat Christian Günter hat sich erneut am gerade erst gebrochenen Unterarm verletzt und muss damit einen Fehlstart in die Saison mit der Heim-EM 2024 verkraften.

Der Kapitän des SC Freiburg habe sich den rechten Unterarm am Donnerstag im Training diesmal angebrochen und sei noch am Abend operiert worden, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Der 30-Jährige falle "bis auf Weiteres" aus.

Europa-League-Teilnehmer Freiburg fehlt damit vorerst erneut ein Anführer und Leistungsträger, am Samstag(15.30 Uhr/Sky) empfängt der Sport-Club zum ersten Heimspiel der neuen Saison Werder Bremen.

Mitte Juli hatte sich Günter eine Unterarmfraktur im Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich zugezogen. Mit einer Schiene am Arm war er einen Monat später in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Fünftligisten SV Oberachern eingewechselt worden und hatte beim 2:0 mit dem Führungstor den Weg zum Weiterkommen geebnet. Zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga spielte er beim 2:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim sogar schon wieder von Beginn an.

(dpa)