Mehr Grünanlagen in Städten in Baden-Württemberg

Mehr Grün pro Person: Jeder Einwohner der zehn größten Städte Baden-Württembergs hat rechnerisch rund 17,6 Quadratmeter Grünanlagenfläche zur Verfügung.

Im Jahr 2022 gab es mit 3961 Hektar in den zehn größten Städten über 40 Prozent mehr Grünflächen als vor 26 Jahren (Ende Dezember 1996), wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Damals standen jedem Einwohner noch 13,6 Quadratmeter zur Verfügung.

Den höchsten Wert der Grünanlagenfläche pro Person erreicht Karlsruhe mit 27,5 Quadratmetern, gefolgt von Mannheim mit 23,2 Quadratmetern und Pforzheim mit 22,3 Quadratmetern. Die Landeshauptstadt Stuttgart erreicht mit 13,7 Quadratmetern den achten Platz unter den zehn größten Städten. Schlusslicht bilden Heidelberg (7,2 Quadratmeter) und Esslingen am Neckar (6,6 Quadratmeter).

Als Grünanlagen definiert das Statistische Landesamt Flächen, die überwiegend der Erholung oder der Verschönerung des Ortsbilds dienen. Hierzu gehören insbesondere botanische Gärten, Parks, Spielplätze, Kleingartenanlagen und Wochenendhausgebiete, einschließlich der Flächen für Garten- und Wochenendhäuser und zugehörige Stellplätze. In ganz Baden-Württemberg gibt es 15,3 Quadratmeter Grünanlagenfläche je Einwohner.

(dpa)