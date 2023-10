Bäume für Gasleitung in Freiburg gefällt: Polizeieinsatz

Schon vorher gab es viel Streit über das Thema: Wegen der Verlegung einer Gasleitung sind Bäume im künftigen Freiburger Stadtteil Dietenbach gefällt worden.

Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Polizei war nach eigenen Angaben vor Ort, weil es einen Anruf gab, wonach ein vermummter Mann mit einen Benzinkanister in der Gegend unterwegs gewesen sein soll. Der Unbekannte wurde zunächst nicht gefunden, weitere Vorfälle am Rande der Arbeiten habe es nicht gegeben, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Das Fällen von Bäumen betraf der Stadt zufolge aber nicht das Waldstück, um das es einen Rechtsstreit gibt. Dazu werde eine Eilentscheidung des örtlichen Verwaltungsgerichts in der kommenden Woche abgewartet, berichtete die Stadt.

Um die überregionale Gashochdruckleitung auf einer anderen Trasse zu verlegen, sollen Bäume auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern gerodet werden. Die Umweltorganisation Nabu legte dagegen einen Eilantrag beim Gericht ein.

Die geplante Rodung, die vom Regierungspräsidium gebilligt wurde, löst schon seit längerem Protest aus. "Hände weg vom Dietenbachwald" ist auf großen Transparenten am Waldrand zu lesen. Aktivisten besetzten außerdem Bäume.

