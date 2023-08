Naturschutz

29.08.2023

Baumbewässerung: Pforzheim setzt auf intelligente Tankbank

Städte sollen grüner werden, nicht zuletzt als Reaktion auf den Klimawandel. Doch der führt auch zu trockenen Sommern. Was also tun? Ein Lösungsansatz wird nun in Pforzheim erprobt.

Die Stadt Pforzheim testet eine neue Art der Bewässerung von Jungbäumen: eine intelligente Tankbank. Aus einem Wassertank sollen die Pflanzen automatisch versorgt werden, gesteuert über Sensorik im Boden. Vernetzt wird das Ganze nach Angaben der Verwaltung mit Daten der aktuellen Wetterprognose. Zugleich soll der Tank als Sitzgelegenheit dienen. Details wollen unter anderem Oberbürgermeister Peter Boch ( CDU) und ein Vertreter der Firma Awatree aus Celle (Niedersachsen) am Mittwoch (14.30 Uhr) vorstellen. Je nach Baumart reichen nach Angaben der Hersteller in einer Dürreperiode rund 100 Liter Wasser alle ein bis zwei Wochen, um dem Baum das Überleben zu ermöglichen. Mit den cloud-basierten Tanks könnten Grünflächenämter ihre Bewässerungsfahrten reduzieren. Städte wiederum verbesserten auch auf diese Weise ihre CO2-Bilanz. Vor allem Hitze und Trockenheit stressen vielerorts Stadtbäume. Mit dem Klimawandel nehmen solche Perioden zu. In den Blick der Kommunen rücken so auch neue Baumarten, die mit Trockenheit besser zurechtkommen. Der Bund unterstützt Städte bei der Anschaffung neuer Bäume. Häufig engagieren sich zudem Bürgerinnen und Bürger mit Baum- oder Gießpatenschaften. Infos über Awatree (dpa)

