Brand in Mehrfamilienhaus: 100.000 Euro Sachschaden

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Weil der Rauch auf die restlichen elf Wohnungen überging, musste das dreistöckige Haus evakuiert werden. Zudem hatte das Mehrfamilienhaus nach dem Brand keinen Strom, wodurch die 13 Bewohnerinnen und Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Warum das Feuer in der Wohnung eines 19-Jährigen ausbrach, war zunächst unklar.

(dpa)