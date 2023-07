Junger Autofahrer prallt gegen Bäume: Schwer verletzt

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen im Neckar-Odenwald-Kreis gegen zwei Bäume geprallt und hat schwere Verletzungen erlitten.

Der junge Mann sei zuvor in einer langgezogenen Linkskurve in Limbach von der Landstraße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dort rutschte das Auto mit der Fahrerseite voraus eine Böschung hinunter und kollidierte mit den Bäumen. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 18-Jährigen aus dem Auto. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Landesstraße 525 war nach dem Unfall am Donnerstagmorgen zeitweise gesperrt. Warum das Auto von der Straße abkam, war zunächst unklar.

(dpa)