Linienbus kippt um: Fahrer leicht verletzt

Ein Linienbus ist in der Gemeinde Elztal (Neckar-Odenwald-Kreis) umgekippt und der Fahrer dabei leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Bus am Dienstag in einer Kurve von der Straße ab. Er sei zunächst hangabwärts gefahren und schließlich auf einer Wiese umgekippt. Die Unfallursache war nach Angaben der Ermittler anfangs unklar. Vermutet wird ein technischer Defekt am Fahrzeug. Da sich außer dem Fahrer niemand in dem Bus befand, wurden keine weiteren Menschen verletzt. Das Fahrzeug konnte am Nachmittag geborgen werden. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.

(dpa)